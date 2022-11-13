Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi

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KARABÜK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara-Zonguldak hattında sefer yapacak Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, turizmcilere güzergahının tanıtılması amacıyla Ankara'dan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile kente gelen Alpaslan, Eskipazar ilçesinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Hadrianopolis Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Eskipazar Garı'ndan hareket eden trenle il merkezine gelen Alpaslan ve beraberindeki heyet, Karabük Polisevi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Alpaslan, toplantıda bir araya geldiği turizm kuruluşlarının yetkilileri, oda başkanları ve sektör temsilcileriyle Karaelmas Ekspresi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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