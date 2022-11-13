Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarptığı işçi öldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te vince yüklenen elektrot (elektrik akımını taşıyan iletken parça) malzemelerinin çarpması sonucu ağır yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Sürekli Dökümler Müdürlüğü pota fırınında görevli Onur Karaçam (33), vince yükleme yapıldığı sırada elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaçam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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