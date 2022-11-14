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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu lokumu ile safranın tarihi müzede anlatılıyor

AA

Safranbolu lokumu ile safranın tarihi müzede anlatılıyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni ziyarete açılan Lokum ve Safran Müzesi'nde, ilçeyle özdeşleşen coğrafi işaretli lokum ve safranın tarihsel süreçleri turistlere anlatılıyor.

Safranbolu lokumu ile safranın geçmişten bugüne üretim aşamalarının yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla temmuz ayı sonunda Hacıhalil Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi binaya müze kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan onayın ardından ziyarete açılan müzenin ilk iki katında lokumun tarihi ve üretim aşamaları konusunda bilgi verilirken, son katında safranın dikimi, üretimi, toplanma aşaması ve üründen baharat yapılması anlatılıyor.

Lokumun nasıl yapıldığını, safranın nasıl üretildiğini uzmanlardan detaylı şekilde öğrenen turistler, üretimlerde kullanılan eski ve yeni araç gereçleri de görme imkanı buluyor.

- "Buranın güzelliklerini tanıtmak için kendimizi borçlu biliyoruz"

Müze işletmecisi Onur Şen, AA muhabirine, Safranbolu'nun turizmde her gün gelişen şehirlerden biri olduğunu anlattı.

Safranbolu'ya gelen turistlere yönelik yeni gezi rotaları oluşturulması ve ziyaretçilerin konaklama sürelerinin artırılması için farklı çalışmalar yapıldığını belirten Şen, "Kamu kurumları ve özel işletmeciler bu çalışmaların içinde. Bizler de bunlardan bir tanesini yaptık. Safranbolu'da Lokum ve Safran Müzesi'ni kurduk. Müzeye gelen misafirlerimize Safranbolu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan safran ve lokumun tarihsel sürecini anlatıyoruz." dedi.

Şen, safranın dikim aşamasından hasat aşamasına kadarki yolculuğunu müzede sergilediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Müzemiz, Türkiye'deki 354 özel müzeden bir tanesi. Safranbolu, bizim şehrimiz. Buranın güzelliklerini tanıtmak için kendimizi borçlu biliyoruz. Müzemizin belgeleri tamamlandı, ziyarete açıldı. Turistler burayı ziyaret ediyor, bizler de mutlu oluyoruz. Şehrimizi ve coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmaya desteğimiz oluyorsa ne mutlu bizlere."

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