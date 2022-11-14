Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük Mahallesi Pala Dede Caddesi'nde ilerleyen Nazlı B. idaresindeki 78 ABF 420 plakalı ATV aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu ilçesi Sırçalı köyünden ilçe merkezine gelen Orhan D. yönetimindeki 06 KSF 45 plakalı kamyon, kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırdı.



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