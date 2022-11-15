Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Recep B. yönetimindeki 38 DR 511 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesi'nde Burak Kemal G. idaresindeki 71 ACP 942 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Halil İbrahim B. ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdoğan T. yönetimindeki 06 CYB 391 plakalı cam madeni yüklü kamyon, Safranbolu ilçesinde yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.



Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.



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