Karabük Valisi Gürel, muhtarlar ve sözleşmeli personelle bir araya geldi

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesindeki muhtarlar ve yeni atanan 4/B sözleşmeli personellerle bir araya geldi.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinleyen Gürel, çözümleri konusunda il müdürleriyle görüştü.

Muhtarların tüm taleplerinin imkanlar ve program çerçevesinde değerlendirileceğini ifade eden Gürel, konuların takipçisi olacağını bildirdi.

Toplantıya, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Vali Gürel, İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen sınavla değişik branşlarda boş bulunan kadrolara atanan 4/B sözleşmeli personellerle de bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen programda, atamaları yapılan personellere yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Gürel, "Görevlerinizi yaparken empati kurun; diğer kurumlarda kendi anne-baba ve akrabalarınıza nasıl davranılmasını istiyorsanız, gelen vatandaşlarımıza da o şekilde davranın." tavsiyesinde bulundu.

Atamaları yapılan personellerin yerinde olmak için çaba harcayan yüz binlerce kişinin bulunduğunu aktaran Vali Gürel, vatandaşların iş ve işlemlerinin güler yüzlü şekilde hızlıca yapılmasını istedi.

Sözleşmeli personeller, daha sonra görev yapacakları yerlerin kurasını çekti.



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