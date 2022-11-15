KARDEMİR Kavşağı çalışmaları devam ediyor

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve İl Başkanı İsmail Altınöz, KARDEMİR Kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Kastamonu, Zonguldak, İstanbul ve Ankara illerinin yanı sıra Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan D-030 ve D-755 yollarının kesişim noktasında bulunan KARDEMİR Kavşağı çalışmalarını devam ediyor.



Çalışmaları inceleyen Ünal ve Altınöz, yetkililerden bilgi aldı.

Ünal, yaptığı açıklamada, KARDEMİR Kavşağı projesi yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Karabük'ümüzde trafik güvenliği, kolaylık ve konfor sağlayacak olan bu önemli projenin, adım adım takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altınöz ise projenin tamamlanmasının ardından trafikte rahatlama olacağını kaydetti.

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