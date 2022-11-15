Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmeleri yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerinin 14. Birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, çalışmaları ve projeler hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmenin ardından söz alan Sözen, "Devletimizin sağlık alanındaki önemli destekleriyle ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok başarılı hizmetler gerçekleştiriliyor. Bizler de vatandaşlarımızın sağlıkları için müdürümüzün talepleri doğrultusunda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Toplum sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden yaptıkları fedakar çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı İl Genel Meclisimiz adına ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantının akabinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam, KÖYDES programları kapsamında devam eden içme suyu projeleri ve su depoları ile klorlama cihazları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Safranbolu İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum ise 2022 yılı harcamaları, 2023 yılı bütçe talepleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



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