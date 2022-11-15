Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmeleri yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmeleri yapıldı

AA

Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmeleri yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerinin 14. Birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, çalışmaları ve projeler hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmenin ardından söz alan Sözen, "Devletimizin sağlık alanındaki önemli destekleriyle ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok başarılı hizmetler gerçekleştiriliyor. Bizler de vatandaşlarımızın sağlıkları için müdürümüzün talepleri doğrultusunda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Toplum sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden yaptıkları fedakar çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı İl Genel Meclisimiz adına ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantının akabinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam, KÖYDES programları kapsamında devam eden içme suyu projeleri ve su depoları ile klorlama cihazları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Safranbolu İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum ise 2022 yılı harcamaları, 2023 yılı bütçe talepleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KARDEMİR Kavşağı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER KARDEMİR Kavşağı çalışmaları devam ediyor
Karabük Valisi Gürel, muhtarlar ve sözleşmeli personelle bir araya geldi
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel, muhtarlar ve sözleşmeli ...
Karabük'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Karabük'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Karabük'te şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Karabük'te şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Safranbolu lokumu ile safranın tarihi müzede anlatılıyor
YEREL HABERLER Safranbolu lokumu ile safranın tarihi müzede ...
Karabük'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla sahaya düşen 6 taraftar yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla ...
Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin ...
Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarptığı işçi öldü
YEREL HABERLER Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Karaelmas ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.