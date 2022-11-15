Safranbolu'da "7 Mahalle 7 Park" projesinde çalışmalar sürüyor

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan "7 Mahalle 7 Park" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, iki parktaki çalışmaların durmaksızın devam ettiğini bildirdi.

3 bin 500 metrekare alanda yapımı süren Çankaya Parkı'nda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkuru ile yeşil alan içinde kamelyalı oturma alanları, ağaçlı ve açık yeşil alanlar, belediye tarafından üretilecek ürünlerin satılacağı halkın bakkalı, lavabo ve bebek bakım odasının yer alacağını aktaran Köse, şu bilgileri paylaştı:



"1700 metrekare alanda yapılan İbrahim Ayhan Parkı'nda da oyun ve fitness grubu ile yeşil alan içinde kamelyalı oturma alanları olacak. Projemizin ilk parkını, Esentepe Mahallemiz'de vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Karşılaştığımız olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor. Halkımızın ihtiyaçlarına cevap vererek hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

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