Karabük'te kolluk kuvvetlerine başarı belgesi verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı kolluk kuvvetlerine belge takdim edildi.

Polisevinde düzenlenen törende, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçun önlenmesi amacıyla alınan önleyici tedbirler kapsamında üstün gayret ve başarı gösteren İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Avcı ile Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan polisler ödüllendirildi.

Vali Fuat Gürel, vatandaşların huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin narkotik, asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakarca görev yaparak amansız mücadele veren personeli başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Personele aileleri ve sevdikleriyle mutlu hayat geçirmeleri temennisinde bulunan Gürel, başarı belgelerini takdim etti.



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