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Aldeğirmen Barajı ile ekonomiye yıllık 19,5 milyon lira katkı hedefi

AA

Aldeğirmen Barajı ile ekonomiye yıllık 19,5 milyon lira katkı hedefi

KARABÜK (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Karabük'te yapımı süren Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda 19,5 milyon lira katkı sağlanması amaçlanıyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, "Çalışmaları devam eden Karabük Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak ve Filyos Havzası taşkınlardan korunacak." ifadesini kullandı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Akca, şunları kaydetti:

"Baraj menbasında bulunan temelden 44 metre yüksekliğinde olan tersip bendi imalatları tamamlanmıştır. Sağ sahilde sıyırma kazıları, ankraj imalatları ve 145 bin metrekare kaplama imalatının 30 bin metrekaresi tamamlandı. Beton kaplama imalatları, vana odası ve kret ulaşım yolu kazı çalışmaları ayrıca, gövde sıyırma kazı imalatları devam ediyor. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24,20 milyon metreküp olan Karabük Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 522 bin 602 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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