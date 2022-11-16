Karabük'ten selden etkilenen Pakistan'a insani yardım tırı gönderildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda ve temizlik malzemeleri, Pakistan'da selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Valilik önderliğinde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan gıda ve temizlik malzemelerinin yer aldığı insani yardım tırı, Türk Kızılay Karabük Yerel Lojistik Merkezinden dualarla uğurlandı.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketine Karabüklüler olarak duyarsız kalmadıklarını belirterek, "1000 gıda kolisi ve 400 hijyen kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini Pakistan'a ulaştırılmak üzere bugün Karabük'ten uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Feridun Karataş, AFAD personeli ve hayırsever iş insanları da katıldı.

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