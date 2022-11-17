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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük TSO'dan "Sanayi günü" vurgusu

AA

Karabük TSO'dan "Sanayi günü" vurgusu

KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, 3 Nisan gününün "Sanayi günü" olarak tescil edilmesi ve anılmasını istediklerini, bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çapraz, gazetecilere, yaklaşık bir ay önce göreve geldiklerini ve çalışmalara aralıksız devam ettiklerini, Karabük halkı ve üyeleri ile birlikte hareket etmek istediklerini, o nedenle herkesi odaya fikir paylaşımında bulunmaya davet ettiklerini belirtti.

İlk icraatlarının yeni hizmet binasının imkanlarını tüm üyelerle paylaşma kararları olduğunu anlatan Çapraz, "Binamızda bulunan toplantı ve seminer odalarımız tüm üyelerimizin kullanımına ücretsiz sunulacaktır. Üyelerimiz, tüm kurum içi eğitimlerini, seminerlerini, şirketler arası toplantılarını ve benzer faaliyetlerini odamız hizmet binasında gerçekleştirebilirler." dedi.

Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Çapraz, şöyle devam etti:

"Bizim öncelikle, yetkililerden ilk istirhamımız 3 Nisan gününün ülkemizde sanayi günü olarak tescil edilmesi ve anılması. Malumunuz, ülkemiz demir ve çelik sanayisi ile ilk defa 3 Nisan 1937 yılında temeli atılan ilk ağır sanayi demir ve çelik fabrikası ile tanışmıştır. İlk Türk demiri Karabük'ümüzde üretilmiştir. Karabük, İskenderun demir çeliğin, Ereğli demir çeliğin kuruluşuna, ülkeye yapılan baraj ve köprülere damgasını vurmuştur. En önemlisi, sanayi kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu sebeple yetkililerden ilk istirhamımız 3 Nisan gününün tıpkı avukatlar, mühendisler, eczacılar günü gibi sanayi günü olarak anılmasında ve tescillenmesinde bize yardımcı olmalarıdır. Bu konu ile ilgili Karabük kamuoyunda da bir beklenti oluşmuştur. 3 Nisan gününün 'sanayi günü' ilan edilmesi ile birlikte Karabük'ümüzün de tanıtımı ve olumlu anlamda reklamı olacaktır."

Filyos Limanı'nın kullanımına ilişkin de Çapraz, "Ülkemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinin sanayileşmesin önü bu sayede açılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefindeki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma adına çok büyük katkı sağlayacaktır. Filyos Limanı aynı zamanda, Marmara'nın yükünü azaltacaktır. Bu bölgede kurulu olan ve ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesini istirham ediyoruz. Bu konu ile ilgili hem KARDEMİR açısından hem de Karabüklü haddeciler açısından bir belirsizlik var." şeklinde konuştu.

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesine her türlü çaba ve gayreti vereceklerini aktaran Çapraz, ilerleyen zaman içerisinde hedeflerinin burada serbest bölge kurmak, demir yolu ağı ile Filyos Limanı'na ulaşım sağlamak, TOBB bünyesinde bulunan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu'na (BALO) dahil olabilmenin hedefleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Oda olarak bundan sonra yapacakları çalışmalara değinen Çapraz, TOBB bünyesinde üst kurullarda temsil hakkı istirhamında bulunduklarını da sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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