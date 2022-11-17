AK Parti Karabük teşkilatından mahalle toplantısı

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük teşkilatlarından oluşan bir heyet, Safranbolu'da mahalle toplantısı yaptı.

Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen heyet adına konuşan İl Başkanı İsmail Altınöz, "2023 zaferi; gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı kılma gayretimizin eşiğidir." dedi.

"Teşkilatımızla birlikte kardeşlerimizle bir araya geldik." diyen Altınöz, "Samimiyet, istikrar ve güven ile Türkiye Yüzyılı için sokakları adım adım gezeceğiz, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Mehmet Sarı da yapılacak projelerinden bahsetti.





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