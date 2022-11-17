Safranbolu'da kış hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'da kış şartlarının günlük hayıtı etkilememesi adına, deneyimli bir ekip ve ekipmanlar ile kışa hazır olduklarını belirtti.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, daha önceki yıllarda olduğu gibi Safranbolu Belediyesine bağlı ekiplerin 24 saat iş başında olduklarını belirtti.



Günlük hayatın normal seyrinde devam etmesi için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını aktaran Köse, "Bunun için 3 vardiya çalışacak olan personelimiz ile birlikte, 4 beko loder, 2 greyder, 2 loder, 2 tuz serici kamyon, 12 tuzlama ekibi ve 1600 ton tuzlu malzeme hazır beklemekte. Mevsim şartları itibarıyla bazı mahallelere araç giriş çıkışlarının, minibüs ve otobüs güzergahlarının, ana arterlerin tamamını işlek durumda tutmak için ekiplerimiz her zaman olduğu gibi görevlerinin başında olacaklar." ifadelerini kullandı.

Köse, Safranbolu'nun güzelliklerini her gün ilçe halkı ile birlikte yaşadıklarını, kışın da Safranbolu'ya ayrı bir güzellik kattığını ve ilçe halkının her zaman olduğu gibi hizmetlerden de en iyi şekilde yararlanmaya devam edeceğini kaydetti.





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