Karabük'te sitenin bahçesine düşen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 3 metreden bir sitenin bahçesine düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta Y.Z. yönetimindeki 06 BK 0550 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metreden bir sitenin bahçesine düştü.

Çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan anne Y.Z. ve çocukları M.M.Z ile İ.T.Z. sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil vinç yardımıyla sitenin bahçesinden çıkarılabildi.

Kaza anı siteye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bahçeye düşüp devrilmesi ile çevredekilerin çocuklarla anneyi araçtan çıkarması yer alıyor.





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