Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Safranbolu ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda ilerleyen S.E'nin kullandığı elektrikli engelli motosikleti ile R.E.C. idaresindeki 78 AD 769 plakalı otomobil, Emek kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki G.E. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis yolda önlem aldı.

Eskipazar ilçe merkezinde ise kurye E.C.D. (18), henüz plakası öğrenilemeyen motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Dengesini kaybeden kurye yere düşerek sürüklendi.

Sağlık ekipleri yaralı kuryeyi İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.





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