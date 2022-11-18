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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük İdman Yurdu'nda hedef 3. Lig

AA

Karabük İdman Yurdu'nda hedef 3. Lig

KARABÜK (AA) - Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Karabük İdman Yurdu'nun Kulüp Başkanı Adem Aydım, hedeflerinin 3. Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Safranbolu'da bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen Aydım, 3. Lig'e yükselme yolunda Karabük halkından destek istedi.

İdman Yurdu'nun, Karabük'ün bir takımı olduğunu dile getiren Aydım, "Futbolu, çok güzel değerlendirmemiz lazım. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Grubumuzda devam ediyoruz. Rakiplerimizin fikstür olarak, bizden daha zor maçları var. Devreyi lider olarak bitirmek istiyoruz. Destek de gelirse, biz yorulmadan 3. Lig'e çıkarız inşallah." şeklinde konuştu.

Toplantıda, teknik direktörü Zafer Ulusal, sportif direktör Şafak Bayram, kulübün genel sekreteri Recep Aydın, yönetim kurulu üyesi Nusret Bayram da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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