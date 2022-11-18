GÜNCELLEME - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Kastamonu'dan Safranbolu istikametine giden M.K. idaresindeki 57 DA 557 plakalı otomobil, Çevrikköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü ve yanındaki Satiye Alacan (72), sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kastamonu'nun Araç ilçesinden Karabük'e tedavi için yola çıktığı öğrenilen Alacan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yenice ilçesinden Karabük'e gelen M.T. yönetimindeki otomobil, Melisa köyü yakınlarında kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İl merkezi Sanayi Kavşağı'ndaki kazada ise yolun karışışına geçmeye çalışan H.M'ye, S.D'nin kullandığı 34 CKU 250 plakalı panelvan çarptı.

Ağır yaralanan H.M, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





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