Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk otobüsü sayısının 9’a çıktığını belirtti.

Elif Köse, yaptığı açıklamada, Karabük ve Safranbolu şehir içi yolculuklarında vatandaşların çok daha konforlu ulaşım sağlayabilmesi için Safranbolu'nun hizmetine sundukları 7 otobüse 2 tane daha eklediklerini söyledi.

Safranbolu'nun çök özel bir kent olduğunu ifade eden Köse, "Karabük'ün Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerimiz için ek bir sefer koyduk. Son olarak ise hizmet araçlarımıza işletme müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere bir adet kamyonet aldık. Safranbolu'muza hayırlı olsun. Bu güzel ilçe için üretmeye, projeler yapmaya ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

- Rektör Polat, 15. Asya ve Pasifik Üniversiteleri Birliği Genel Konferansına katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uluslararası Daffodil Üniversitesinin (Daffodil International University-DIU) ev sahipliğini yaptığı 15. Asya ve Pasifik Üniversiteleri Birliği Genel Konferansına katıldı.

Polat, akademik iş birliği kapsamında yeni protokoller imzaladı.





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