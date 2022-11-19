Karabük'te duvarı yıkan kamyonetin site bahçesine girip merdivenlere çarpması kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde site duvarını yıkan kamyonetin bahçeye girip apartman merdivenlerine çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Arap Hacı Caddesi'nde ilerleyen R.K. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yapınca bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Hızını alamayarak duvarı yıkan kamyonet, site bahçesine girdikten sonra apartman merdivenlerine çarparak durabildi.

Yaralanan olmazken, kaza anı siteye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, site duvarını yıkan kamyonetin bahçeye girerek merdivenlere çarpması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.