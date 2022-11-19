Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çalışmaları sürüyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla etkin mücadelenin en önemli görevleri olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:



"Toplumumuzun ve özellikle gelecek nesillerin mimarı kıymetli annelerimizin ve gençlerimizin uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlı olması ve bu konuda bilinçlendirilmeleri çok önem arz etmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince son dönemde il merkezi ve ilçelerimizde 7 ayrı etkinlikte toplamda 762 anne ve anne adayına, öğrencilerimize ve kamu kurum çalışanlarına eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir."

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