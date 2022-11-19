Karabük'te yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara yol açtı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Menderes Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 M 0005 plakalı yolcu minibüsünden dumanların yükseldiğini gören yolcular, şoförü uyardı.

Aracı hızla park edip yolcuları indiren sürücü, çevredekilerin yardımıyla yangına müdahale etti.

Minibüsün üstünde bulunan klima ünitesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.





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