Karabük İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi belirlendi

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının son oturumunda, İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 140 milyon lira olarak belirlendi.



Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Karabük İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi görüşüldü.



Toplantıda 140 milyon liralık bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sözen, "İl Özel İdaremiz, özveriyle hazırladığımız bütçelerle ve yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten, üreten kurum haline geldi. 2023 yılı bütçemizi de köylerimizin her köşesine hizmet götürmek için etkin, verimli ve tasarruf kurallarına riayet ederek kullanacağız." dedi.



En büyük amaçlarının, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek ve köylerin yaşam standartlarını en üst seviyelere çıkarmak olduğunu vurgulayan Sözen, "İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte uyum içerisinde vatandaş odaklı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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