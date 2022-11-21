Karabük İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi belirlendi

AA

Karabük İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi belirlendi

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının son oturumunda, İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 140 milyon lira olarak belirlendi.

Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Karabük İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantıda 140 milyon liralık bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sözen, "İl Özel İdaremiz, özveriyle hazırladığımız bütçelerle ve yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten, üreten kurum haline geldi. 2023 yılı bütçemizi de köylerimizin her köşesine hizmet götürmek için etkin, verimli ve tasarruf kurallarına riayet ederek kullanacağız." dedi.

En büyük amaçlarının, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek ve köylerin yaşam standartlarını en üst seviyelere çıkarmak olduğunu vurgulayan Sözen, "İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte uyum içerisinde vatandaş odaklı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Karabük'te yolcu minibüsünde çıkan yangın hasara yol ...
Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği
YEREL HABERLER Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" ...
Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ...
(Görüntülü)KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPIP SİTE BAHÇESİNE GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, OTOMOBİLE ...
Kontrolden çıkan kamyonet, otomobile çarpıp site bahçesine girdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet, otomobile çarpıp site ...
Karabük'te duvarı yıkan kamyonetin site bahçesine girip merdivenlere çarpması kamerada
YEREL HABERLER Karabük'te duvarı yıkan kamyonetin site bahçesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.