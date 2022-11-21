Karabük İdman Yurdu, yoluna yenilgisiz devam ediyor

KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta bulunan Karabük İdman Yurdu, 8. haftada evinde ağırladığı Boyabat 1868'i tek golle mağlup ederek yenilgisizliğini sürdürdü.
Ligde aldığı 5 galibiyet ve 3 beraberlikle Kozlu Belediyespor'un ardından 18 puanla ikinci sırada yer alan Karabük temsilcisi, 27 Kasım'da Ankara'da Kavaklıderespor ile karşılaşacak.
Kulüp Başkanı Adem Aydım, hedeflerinin 3. Lig'e yükselmek olduğunu, bu yolda bir engeli daha aştıklarını belirterek, herkesi kulübe desteğe davet etti.