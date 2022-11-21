Karabük'te yurtlar arası voleybol turnuvasında şampiyon Hubbi Hatun oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yurtlar arası voleybol turnuvası sona erdi.



Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda oynanan final maçında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu 3-0 yenen KYK Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdu şampiyon oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu, yurt müdürleri, öğrenciler ve voleybolseverler izledi.



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