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"Haberleşme çipi"yle ödül alan üniversiteliler yeni yetenekler yetiştirmeyi hedefliyor

AA

"Haberleşme çipi"yle ödül alan üniversiteliler yeni yetenekler yetiştirmeyi hedefliyor

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Geliştirdikleri haberleşme çipiyle TEKNOFEST KARADENİZ'de üçüncülük ödülü kazanan Karabük Üniversitesi öğrencileri, bu alanda yetenekli kişiler yetiştirmeyi hedefliyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri Fahrettin Atik, Mehmet Emin Çil, Esat Özcan ve Ramazan Harun Arslan'dan oluşan KÜP-X takımı, 4G/LTE standartlarında haberleşme yapabilme özelliğine sahip çip tasarladı.

Akıllı cihazlarda, savunma araçlarında, uçaklarda, telefonlarda, elektrikli araçlarda, uzay çalışmalarında ve mikromobilite araçlarında kullanılabilecek çiple 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan öğrenciler, 912 proje arasında finallere kalarak üçüncü oldu.

"Haberleşme çipi"ni daha da geliştirmeyi hedefleyen öğrenciler, mezun olduktan sonra da takımla birlikte yarışmalara katılmaya devam edecek. Her yıl takımın bünyesine dahil edecekleri yeni öğrencileri yetiştirecek öğrenciler, bu alanda ilerleme katetmek istiyor.

- "Amacımız yetenekli, yetkin kişiler yetiştirmek"

Takım üyesi Fahrettin Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çipin dünyada artık büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

4G/LTE standartlarında haberleşme yapan çip tasarlamak için alanlarında başarılı arkadaşlarından oluşan bir ekip kurduklarını anlatan Atik, çok yoğun ve zorlu sürecin ardından başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Çip yapmak için yabancı kaynakları da kullandıklarını aktaran Atik, "Çip geliştirmeyi başardık ve 912 projenin içinden 3'üncü olduk. Öncelikle amacımız, bu konuda eleman yetiştirmek. Amacımız güncel haberleşme, çip krizini de düşünürsek Türkiye'nin çip konusunda geri kalmaması, krizlere karşı önlem oluşturması için yetenekli, yetkin kişiler yetiştirmek." diye konuştu.

Atik, en basit çipin dahi yüksek mühendislik hesaplamaları gerektirdiğine işaret ederek, üretimden sonra doğrulanma aşamalarının bulunduğunu, o nedenle başlı başına zorlu bir süreç olduğunu kaydetti.

- "Bu çalışmanın makalesini yazmayı düşünüyoruz"

Çipi daha da geliştirmek istediklerinin altını çizen Atik, "Bu işe yeni başladık, 5 aylık bir süreç. Hiç bilmediğimiz bir mikroelektronik alanda metrekarenin milyonda 1'i kadar küçültülmüş oranda 130Nm tasarladık bunu. Bu çalışmanın makalesini yazmayı düşünüyoruz. Hem Türkçe hem de İngilizce kaynaklarda bunu paylaşmak istiyoruz ki literatüre bir katkımız bulunsun." dedi.

Projelerinin bazı başlıklardan oluştuğunu aktaran takım üyesi Mehmet Emin Çil de şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan birisi bant aralığı referans devresiydi. Bu konuda hocalarımızdan destek aldık. Belli başlı simülasyon yapılması istenen programlar vardı. Bunun için yurt dışındaki bu alanda program yazan insanlarla tıkandığımız yerde görüştük. Bundan sonra op amp (işlemsel yükselteç) tarafı vardı. Op ampta da filtre tasarlamamız istenmişti. Bunları yaptık."

Çipin yerli sanayide kullanılabileceğini anlatan Çil, "Bildiğiniz gibi savunma sanayisinde kullanılan çipler Türkiye tarafından üretiliyor. Daha fazla komponent üretilmesi hedefleniyor. Şu an analogda olduğumuz için 8 bacaklı entegre tasarladık. Sayısal tarafta da mikro işlemci tasarlanması istendi. Bunların paralel şekilde yürütülerek daha zengin malzeme tedarikine ulaşılması hedefleniyor." şeklinde konuştu.

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