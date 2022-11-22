Karabük Belediye Başkanı Vergili, basın toplantısı düzenledi

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, düzenlediği basın toplantısında kentin gündeminde yer alan ulaşım ve su sayaçları konusunda bilgiler verdi.

Vergili, belediyede gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan problemleri çözmeye çalıştıklarını anlattı.



Su tahsilatında sorunlar yaşadıklarını aktaran Vergili, bunun üzerine devlet daireleri ve sanayi siteleri ile talep eden abonelere akıllı sayaç taktıklarını kaydetti.

Akıllı sayaç konusunda yapılan eleştirilere değinen Vergili, tepki gösterenlerin su borcu bulunduğunu, toplamda 4 milyon 722 bin lira su parası alacakları olduğunu bildirdi.

Vergili, kavşak çalışmaları ve halk otobüsü seferleriyle ilgili eleştirilere de cevap verdi. Kavşak çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik sorununun çözüleceğini vurgulayan Vergili, halk otobüsü seferlerinde de aksama yaşanmadığını dile getirdi.

Toplantıda, belediyenin diğer çalışmaları da paylaşıldı.



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