Karabük heyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in de bulunduğu heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Karabük heyetinin Bakan Varank'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ziyarette, Karabük'ün sanayi altyapısının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, organize sanayi bölgeleri, Filyos Projesi ve diğer sanayi yatırımları ve Bakanlığı ilgilendiren konularla ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu."
Heyetin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile de görüştüğü ifade edildi.