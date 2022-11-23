Düzce'deki deprem Karabük'te de güçlü şekilde hissedildi

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KARABÜK (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Karabük ve ilçelerinde de güçlü şekilde hissedildi.

Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade etti.

Gürel, "Geçmiş olsun Karabük. Geçmiş olsun Düzce. Düzce merkezli oluşan deprem ilimizde de güçlü olarak hissedildi. Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımızın sakin ve artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşabilirler. Allah beterinden korusun, milletimizi afetlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.





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