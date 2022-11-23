Karabük Valisi Gürel, Eskipazar'da ziyaretlerde bulundu

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde çeşitli ziyaretlere bulundu.

İlk olarak Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret eden Gürel, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kazı alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Gürel, turizm açısından gelecek vadeden bu alana önem verdiklerini kaydetti.

Gürel'e, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka eşlik etti.

Daha sonra Devlet Su İşlerine (DSİ) ait çalışmaları gezen Gürel, İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlanan köy yollarını inceledi.

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