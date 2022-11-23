Karabük'te "Eskipazar Lahanası"na coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Eskipazar Lahanası"na, coğrafi işaret alınması için girişimde bulunulacak.

Eskipazar Kaymakamlığı öncülüğünde "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi çalışmaları kapsamında, kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 12 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen "Eskipazar Lahanası"na coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılacak.

İlçeye bağlı Köyceğiz köyündeki bir lahana tarlasını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, çiftçilerden lahananın, ekimi, hasadı ve satışı hakkında bilgi aldı.

Gürel, yaptığı açıklamada, Safranbolu Safranı, Maniye Domatesi ve Çavuş Üzümü'nün, coğrafi işaretlerini aldıklarını ve tescillediklerini belirterek, "Ihlamur balı için çalışmalar tamamlanmak üzere. Şimdi de Eskipazar'da yetişen ve bazı özellikleri ile öne çıkan lahanamızın tescili için çalışmaları başlattık. Kısa sürede sonuç alacağımızı umuyorum. Bu lezzetimiz ile de ilimiz öne çıkacak, adından söz ettirecek." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile çiftçiler de yer aldı.





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