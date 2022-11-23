Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Öğretmenler Günü'nde unutulmadı

KARABÜK (AA) - Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Emek Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine giden Gümüş ile Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, bir süre sohbet ettiği anne Yalçın'a çiçek verdi.

Gümüş, geleceğin teminatı olan çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin çok kutsal bir mesleği icra ettiğini belirterek, "Böylesine kutsal vazifeyi yerine getirirken canlarını feda eden ve şehitlik makamına ulaşan öğretmenlerimiz ise iki değerli vasfa sahip oluyorlar. Hem öğretmenlik hem şehitlik. Bir insan için bundan daha değerli ve üstün makam olmasa gerek." diye konuştu.

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