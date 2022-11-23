Karabük Valisi Gürel, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesini ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'a ziyarette bulundu.



Emek Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine giden Gürel, bir süre sohbet ettiği anne Yalçın'a çiçek verdi.

Vali Gürel, "Aybüke kızımıza ve vatanımızın birliği, bütünlüğü uğruna şehit olan bütün şehitlerimize 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle rahmet diliyorum." dedi.

Anne Zehra Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalçın, kendilerini unutmayan ve sık sık ziyaret eden Gürel ailesine ve beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette, Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.



Vali Fuat Gürel'e, ziyaretinde, eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile İlçe Müftüsü İsmail Temur eşlik etti.



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