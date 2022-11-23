Mikrobiyoloji uzmanı bakterilerden yaptığı resimleri hastanede sergiliyor

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KARABÜK (AA) - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şerife Yılmaz, bakterilerden yaptığı resimlerle sergi açtı.

Hastanenin klinik koridorunda açılan sergide Yılmaz'ın agar (bakteri büyütmek için kullanılan cam kap) sanatı ile yaptığı resimler görenlerin ilgisini çekiyor.

Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, bu sanatın zor olduğunu, el becerisinin yanında süresi ve zamanına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaptığı işe agar art (agar içinde sanat) dendiğini belirten Yılmaz, "Agarın içine koyulan boyalar ilk başta renksizler, bazı bakterilerin salgıladığı enzimler bu boyalara renk veriyor. Bakteriler agar içinde büyütülüp bu görüntüler elde ediliyor." dedi.

Sergiyi, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve bazı akademisyenler de gezdi.





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