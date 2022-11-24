Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Y.Ç. yönetimindeki 78 AH 002 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Toprakcuma yakınlarında yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki S.E. ile G.İ. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Eskipazar ilçesinde meydana geldi.

H.A. idaresindeki Belediye'ye ait asfalt yüklü kamyon, ilçe merkezinde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.





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