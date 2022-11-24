"Safranbolu Çarşı'sı" kitabının tanıtımı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi dolayısıyla hazırlanan ve ilçenin sosyoekonomisini konu alan "Safranbolu Çarşı'sı" kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik tarafından desteklenen, 30 akademisyenin makalesinin yer aldığı, editörlüğünü İbrahim Canbulat, genel koordinatörlüğünü ise Mustafa Cücü'nün yaptığı kitap, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.

Dr. Nuray Türker, Dr. Esra Bölükbaşı Ertürk, Aytekin Aytekin, İsmet Zühtü Saraçoğlu, Dr. Kadir Şahin ve Dr. Halide Velioğlu'nun yayın kurulunda bulunduğu kitabın içeriği, sinevizyon eşlidiğinde katılımcılara gösterildi.

Programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'yu geniş kapsamıyla anlatan bir kitabın var olmasının önemine değindi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Köse, ilçenin gelecek kuşaklara aktarılacak önemli esere sahip olduğunu kaydetti.



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