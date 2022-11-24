Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, bir miktar esrar, kenevir tohumu ve sentetik ecza ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında Barış Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Aramada, bir miktar kubar ve toz esrar ile kenevir tohumu ve sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Cumayanı köyünde de devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu B.B'nin (26) üst aramasında bir miktar sentetik ecza buldu.

"Basit cinsel saldırı" suçundan arandığı belirlenen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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