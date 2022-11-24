Karabük'te futbolcular şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesini ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Eflani Spor'un futbolcuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesine ziyarette bulundu.

Emek Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine giden kulüp yöneticileri ve futbolcular, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmenin annesi Zehra Yalçın'a çiçek verdi.

Bir süre aileyle sohbet eden heyet, anne Yalçın'a takım forması da hediye etti.

Ziyarette, Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

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