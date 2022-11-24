Sakarya, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Geleceğin Kapısını Öğretmenler Açar" sloganıyla Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Lise öğrencilerinin hazırladığı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan'ı rahmet ve minnetle yad etti.

Kaldırım, ilk emri "oku" olan yüce dinin ve medeniyetin mensupları olduklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burada 'oku' derken sadece kuru bilgi sahibi olmayı kastetmiyor. Bizde güzel kelime var; malumatfuruş, bilgi yüklü demek. Bir de irfan kelimesi var, hikmet yüklü bilgi demek. Burada 'oku'dan kasıt, hikmetle oku, kendini, çevreni, doğayı, kainatı, insanı, Yaradan'ı oku ve bütün yaşamı buna göre değerlendir. Yetiştirdiğin nesillere, öğrencilere, gençlere bu ruhu üfle, bu hikmet ve irfan ruhunu üfle. Onu şekillendir, karakter ver, hasletler ver ve onu dünyaya, insanlığa faydalı nefer haline getir. Bizim okumadan anladığımız budur."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eğitimci olmanın zorluğuna işaret ederek, "Çünkü doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, samimiyet, vicdan, alçak gönüllülük ve tevazu ister. Zordur eğitimci insan olmak. Sizleri yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Bizler eğitimin taşıyıcı ve dönüştürücü unsuru olarak, aziz vatanımızın her bir köşesinde öğrencilerimizi medeniyetimizin değerlerine bağlı, hedefi doğrultusunda bıkıp usanmadan çalışıp öğrenme kültürünü ileri seviyelere taşıyan, yüksek ideal sahibi Asım'ın nesillerini yetiştirme gayreti içerisinde olan sizlerin daima yanındayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şiir okundu, lise öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin hazırladığı skeç oynandı. Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletisi sundu.

Daha sonra aday öğretmenlik süreci tamamlanan öğretmenler, sahneye çıkarak Türk bayrağı eşliğinde yemin etti. Etkinlik sonunda meslekte emekli olan öğretmenlere Vali Kaldırım tarafından şeref belgesi takdim edildi.

- Karabük

Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törende, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayanların yemin ettiği programda, emekli olan öğretmenlere Vali Fuat Gürel ve Akbaş tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

Ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği program, Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo ve koro sunumunun ardından sona erdi.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Acar, burada Öğretmenler Günü Özel Defteri'ni imzalayarak tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

Kültür Merkezi'nde süren programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli olan ve meslekte 40 yılını dolduranlara Vali Nurtaç Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ve protokol üyelerince plaket verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Aldoğan ve beraberindekiler, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Aldoğan, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu belirterek, tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

Konuşmanın ardından şiir okundu, oratoryo sunumu gerçekleştirildi. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik öğretmenlerinden oluşan koro, müzik dinletisi sunarken, tören sonunda mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

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