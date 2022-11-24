Karabük protokolünden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, "Bugün her birimizin hayatına dokunan, yarınlarımızı ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimizin günü. Bugün sabır, inanç ve hoşgörüyle hayata yön veren, yüreğiyle geleceği imar eden öğretmenlerimizin günü." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da birer mesaj yayımladı.



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