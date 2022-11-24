Karabük'te lise öğrencileri, hasta öğretmenlerini unutmadı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, bir süredir kanser tedavisi gören öğretmenleri Nazım Kaynar'ın evine giderek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yaklaşık bir yıldır okulundan uzak kalan Nazım Kaynar'ın evinin önünde toplanan öğrencileri, hep birlikte "Nazım Hoca" sloganları attı.

Sesleri duyan ve balkona çıkan Nazım Kaynar, öğrencilerine teşekkür etti.

Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Kaynar, "Ben çok iyiyim, inşallah aranıza döneceğim. Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum. Derslerinize güzel çalışın, öğretmenlerinizi, ailelerinizi mahcup etmeyin. Güzel günler de görüşmek üzere Allah'a emanet olun." dedi.



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