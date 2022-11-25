Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca iki yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı kayak merkezinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkili olan yağışın ardından karla kaplandı.
Hava sıcaklığının en yüksek dört, en düşük sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.