AK Parti'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl binasında düzenlenen toplantıda konuşan il Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi ve 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Öksüzoğlu, Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.



Kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırdıklarını vurgulayan Öksüzoğlu, "Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öksüzoğlu, AK Parti'nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yaptığı çalışmalara değinerek, "Şiddeti olumlayan zihniyete karşı, omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise kadına yönelik şiddete "hayır" dediklerini kaydederek, kadına yönelik şiddetin insanlık sorunu olduğunu vurguladı.

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