Karabük'te gazeteciyi darbeden 3 sanığa hapis cezası

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KARABÜK (AA) - Karabük'te internet haber sitesi ve "Web Tv" sahibi gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanığa 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.B, K.Ç. ve M.Ç. ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedikleri ve beraatlarını talep ettiklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, "yaralama" suçundan N.B, K.Ç. ve M.Ç'yi 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, daha önce sabıkası olmadığı, kişilik özelliği, duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle N.B hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

K.Ç. ve M.Ç'nin ise aynı suçu daha öncede işledikleri için tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar veren heyet, cezalarının "mükerrirlere özgü infaz rejimi"ne göre çektirilmesine hükmetti.

Alıcı'nın avukatı Ayhan Duru, yaptığı yazılı açıklamada, cezayı az bulduklarını, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

- Olay

Ergenekon Mahallesi'ndeki evinden 9 Kasım 2020 günü çıkan gazeteci Sait Alıcı, otomobiline bindiği sırada yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından darbedilmiş, yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Alıcı, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından yola çıkarak yaklaşık bir ay sonra N.B, K.Ç. ve M.Ç'yi gözaltına almıştı.

Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, bir süre sonra salıverilmişti.

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