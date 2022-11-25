KARDEMİR'de 4 numaralı fırını yenileme çalışmaları tamamlandı

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KARABÜK (AA) - Türkiye’nin ilk entegre sanayi kuruluşu Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), 4 numaralı fırın yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre KARDEMİR'de, 4 numaralı fırın için bu yıl nisan ayında başlatılan yenileme çalışmaları sona erdi.

Fırının törenle hizmete alındığı belirtilirken, şöyle denildi:

"Toplam dört adet yüksek fırını ve çelikhanesi ile birlikte yıllık 2,5 milyon ton sıvı ham çelik üretimi gerçekleştiren şirketimiz, mevcut tesislerin yenilenmesi ve yeni yatırım hedefleri ile ulusal ve uluslararası çelik sektöründe gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor. Özellikle vasıflı çelik ve yeni ihracat pazarları konusunda çalışmalarını ilerleten fabrikamız, 2022 yılı içerisinde tamamlamış olduğu iki yüksek fırın yenilenmesi ile gelecek yıllara daha emin adımlarla ilerliyor."

Fırının ilk ateşini yakan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ise yenileme çalışmalarının planlanan tarihte tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayraktar, "Fırınımızın yenileme çalışmalarının tamamlanıp faaliyete alınıyor olmasının, büyük KARDEMİR ailesine, kentimize ve Türk çelik sektörüne hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

















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