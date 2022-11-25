Karabük'te park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

Gazipaşa Caddesi'nde park halindeki 78 AY 192 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Alev alarak yanmaya başlayan otomobil, çevredekilerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

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