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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

AA

Karabük'te park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

KARABÜK (AA) - Karabük'te park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

Gazipaşa Caddesi'nde park halindeki 78 AY 192 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Alev alarak yanmaya başlayan otomobil, çevredekilerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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