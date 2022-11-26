Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necati Çankaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Çankaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Navsaklar Köyü Camisi'ne getirildi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Çankaya'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Avcı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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