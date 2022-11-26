Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve aralıklarla süren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.



Safranbolu'da sis de etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güzergahlarda yavaş seyretti.

Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda da gece başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.



Öte yandan, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Keltepe Kayak Merkezi'ne gitmek isteyenler, olumsuzluklara karşı uyarıldı.



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