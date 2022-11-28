"Karabük Demir Kartal" kulübü gözünü Süper Lig'e dikti

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KARABÜK (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Süper Lig yolunda bu haftayı da kayıpsız kapattı.

Ligde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ardından ikinci sırada yer alan Karabük ekibi, 9. haftada evinde oynadığı Kızıltepe Spor Kulübünü 75-65 yenerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Vali Fuat Gürel, Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile sporseverler, Karabük ekibini tribünden destekledi.





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